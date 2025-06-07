Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву

Пресс-служба Минобороны проинформировала об уничтожении 82 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве восьми российских регионов. По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей, а также в Московской области, передает телеканал 360.