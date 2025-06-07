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Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву

Система ПВО Минобороны в ночь на 7 июня уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к Московскому региону. О происшествии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты.

Система ПВО Минобороны в ночь на 7 июня уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к Московскому региону. О происшествии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.

Пресс-служба Минобороны проинформировала об уничтожении 82 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве восьми российских регионов. По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей, а также в Московской области, передает телеканал 360.