Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву

На месте падения обломков дрона работают специалисты.
Система ПВО Минобороны в ночь на 7 июня уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к Московскому региону. О происшествии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.
Пресс-служба Минобороны проинформировала об уничтожении 82 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве восьми российских регионов. По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей, а также в Московской области, передает телеканал 360.