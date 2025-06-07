Найденного в пакете в Ленинградской области ребенка переводят из реанимации

Ранее следователи города Всеволожска Ленинградской области задержали 15-летнюю девушку по подозрению в покушении на убийство новорождённого ребёнка. По версии следствия, несовершеннолетняя самостоятельно родила ребёнка в квартире, после чего положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома.