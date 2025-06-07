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Найденного в пакете в Ленинградской области ребенка переводят из реанимации

Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Источник: Аргументы и факты

Новорожденную девочку, обнаруженную в полиэтиленовом пакете на улице в поселке Дубровка Ленинградской области, переводят из реанимационного отделения на следующий этап медицинского наблюдения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

По данным ведомства, состояние малышки оценивается как средней степени тяжести. Медики приняли решение о переводе ее на второй этап выхаживания, что свидетельствует о положительной динамике в лечении.

«Состояние средней степени тяжести, сегодня переводят из реанимации на второй этап выхаживания, угрозы жизни нет», — уточнили в комитете, подчеркнув, что девочка находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее следователи города Всеволожска Ленинградской области задержали 15-летнюю девушку по подозрению в покушении на убийство новорождённого ребёнка. По версии следствия, несовершеннолетняя самостоятельно родила ребёнка в квартире, после чего положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома.