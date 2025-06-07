Маск прячется от инвесторов после ссоры с Трампом

Маск внезапно пропал и перестал отвечать на звонки.
Предприниматель Илон Маск прекратил общение с инвесторами из Кремниевой долины, вложившими миллиарды долларов в его проекты, на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Компаньоны и спонсоры миллиардера выражают по этому поводу сильное беспокойство. Об этом пишут зарубежные СМИ.
«Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании. Долина сходит с ума», — уточнила британская газета Financial Times.
Как сообщало URA.RU ранее, конфликт между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом обострился после критики предпринимателем законопроекта о сокращении федеральных расходов, что привело к публичной перепалке между ними и падению акций Tesla. Администрация американского лидера пыталась урегулировать ситуацию, запланировав телефонный разговор.
При этом команда Трампа рассматривает сценарий «затяжной войны» с главой SpaceX и Tesla после их публичного разрыва. Сам президент США высказал предположение, что поведение Маска в ходе их скандального конфликта связано с тем, что тот якобы был под наркотиками.