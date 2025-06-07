Собянин: уничтожен летевший на Москву беспилотник

Кроме того, в небе над Курской областью были сбиты несколько беспилотников ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что в результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания, труба водоснабжения и электропогрузчик. Также обломки упали вблизи города Щигры. Там загорелась сухая трава, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате атаки дронов ВСУ нет, отметил врио губернатора, призвав местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.