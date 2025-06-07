В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников.