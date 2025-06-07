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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

СТАМБУЛ, 7 июн — РИА Новости. Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников.

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», — написал министр.

Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.

В 2024 году ко врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции.