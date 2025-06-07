Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении призвали инициировать вотум недоверия Пашиняну

Республиканская партия Армении (РПА) предложила начать процесс вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

В Армении недовольны политикой премьера Пашиняна.

Республиканская партия Армении (РПА) предложила начать процесс вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

«Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции “Честь имею” представить предложение о выражении недоверия премьер-министру», — сказано в документе партии. Там подчеркнули, что одной из причин такого шага стало невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году.

Ранее парламент Армении рассмотрит интеграцию страны в состав Евросоюза во втором чтении законопроекта. В стране приняли закон о вступлении в ЕС. Член фракции «Армения» Гегам Манукян отметил, что это является уже не выражением воли народа, а стремлением страны.