В Армении призвали инициировать вотум недоверия Пашиняну

Ранее парламент Армении рассмотрит интеграцию страны в состав Евросоюза во втором чтении законопроекта. В стране приняли закон о вступлении в ЕС. Член фракции «Армения» Гегам Манукян отметил, что это является уже не выражением воли народа, а стремлением страны.