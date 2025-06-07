В Армении призвали инициировать вотум недоверия Пашиняну

В Армении недовольны политикой премьера Пашиняна.
Республиканская партия Армении (РПА) предложила начать процесс вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом говорится в официальном заявлении партии.
«Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции “Честь имею” представить предложение о выражении недоверия премьер-министру», — сказано в документе партии. Там подчеркнули, что одной из причин такого шага стало невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году.