Трамп заявил, что Украина дала РФ повод разбомбить ее

Трамп рассказал, из-за чего РФ начала СВО.
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в том, что она спровоцировала Россию на агрессию, заявив, что действия Киева дали Москве основание для начала боевых действий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.
«Украина дала (президенту России Владимиру — ред.) Путину повод пойти и разбомбить их к чертям», — приводит агентство слова Трампа.
По информации Reuters, Дональд Трамп не уточнил, какие именно действия украинских властей, по его мнению, стали причиной конфликта. Ранее экс-президент неоднократно критиковал политику Вашингтона в отношении поддержки Киева и предлагал свои варианты урегулирования ситуации.