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Малков: осколки БПЛА упали на крышу дома в Рязанской области

Ни люди, ни имущество не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В Рязанской области зафиксировано падение обломков одного из сбитых беспилотников на крышу жилого дома, однако, по информации губернатора Павла Малкова, ни люди, ни имущество не пострадали.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Малкова, в данном случае беспилотник был перехвачен с применением сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Как ранее проинформовало Минобороны России, за период с середины дня пятницы до полуночи средства ПВО сбили 82 украинских дрона над различными регионами страны, включая Рязанскую область.