Малков: осколки БПЛА упали на крышу дома в Рязанской области

В Рязанской области зафиксировано падение обломков одного из сбитых беспилотников на крышу жилого дома, однако, по информации губернатора Павла Малкова, ни люди, ни имущество не пострадали.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Малкова, в данном случае беспилотник был перехвачен с применением сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Как ранее проинформовало Минобороны России, за период с середины дня пятницы до полуночи средства ПВО сбили 82 украинских дрона над различными регионами страны, включая Рязанскую область.