В Турции тысячи верующих пострадали в первый день Курбан-байрама

В больницы Турции в первый день празднования священного для мусульман праздника Курбан-байрама обратились за помощью более 14 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу.
По его словам, обратившиеся получили ранения, когда закалывали жертвенных животных. Наибольшее число пострадавших — в Анкаре и Стамбуле.
«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», — уточнил глава турецкого Минздрава.
Он подчеркнул, что животных должны закалывать профессиональны.
Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения и один из главных у мусульман. Первый день Курбан-байрама в этом году начался 6 июня.
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