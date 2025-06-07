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Трамп оценил угрозу эскалации между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность возможным переходом конфликта на Украине в ядерную фазу после недавних ударов, нанесенных Киевом по территории России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщают СМИ.

Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после атак Киева.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность возможным переходом конфликта на Украине в ядерную фазу после недавних ударов, нанесенных Киевом по территории России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщают СМИ.

«Я надеюсь, что нет. Я надеюсь», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности ядерной эскалации конфликта, передают РИА Новости. Он подчеркнул, что последние атаки со стороны Украины не одобряет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не реагировать на атаки, совершенные Киевом по регионам РФ. Он также выразил недовольство текущей эскалацией конфликта.