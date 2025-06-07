Трамп возложил на Россию большие надежды

Трамп рассчитывает на продолжение диалога между Москвой и Киевом.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия продолжит участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер рассчитывает на дальнейший диалог между Москвой и Киевом.
«Я думаю, что Россия не пойдет на остановку переговоров по соглашению», — процитировало Трампа РИА Новости. Также глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон допускает возможность введения дополнительных санкций против России, если этого потребует развитие ситуации.
Как сообщало URA.RU, ранее в Госдепартаменте США заявляли о важности скорейшего достижения договоренностей между Москвой и Киевом, отмечая, что затягивание переговоров недопустимо. Вашингтон уже выдвигал свои условия по урегулированию украинского кризиса, при этом подчеркнул: окончательные решения должны приниматься Россией и Украиной.