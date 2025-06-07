Трамп возложил на Россию большие надежды

Как сообщало URA.RU, ранее в Госдепартаменте США заявляли о важности скорейшего достижения договоренностей между Москвой и Киевом, отмечая, что затягивание переговоров недопустимо. Вашингтон уже выдвигал свои условия по урегулированию украинского кризиса, при этом подчеркнул: окончательные решения должны приниматься Россией и Украиной.