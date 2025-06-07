В Дрездене полыхает здание бывшей государственной оперетты

В городе Дрезден (Германия) загорелось бывшее здание государственной оперетты. Об этом со ссылкой на пожарную службу города сообщила газета Bild.
«Горит здание бывшей государственной оперетты в округе Лёйбен города Дрездена. Огонь вспыхнул во флигеле и вскоре перекинулся на основное здание», — говорится в сообщении газеты.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Для ликвидации огня задействовали более 60 человек личного состава пожарной службы.
Очевидцы сообщают, что огромное облако дыма над зданием видно за несколько километров. Жителей ближайших домов просят не открывать окна и двери. Также стало известно, что пожарные в целях безопасности эвакуировали жителей двух соседних домов.
Здание, в котором с 1947 по 2016 год располагалась оперетта, в последние годы пустует.
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