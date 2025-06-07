Российские разведчики захватили новый украинский дрон

Ранее в Сумской области фиксировалось применение украинской армией новых видов беспилотников и мин, а также отмечались значительные потери ВСУ в боях за населенные пункты Беловод, Локня и Водолага. Российские войска продолжают наступательные действия в регионе, нарушая логистику противника и занимая новые опорные пункты, а украинская сторона расширяет зоны эвакуации мирного населения.