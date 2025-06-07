Новый украинский дрон имеет систему гарантированного дистанционного подрыва.
На территории Сумской области разведывательное подразделение группировки войск «Север» ВС России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили новый украинский малошумный ударный FPV-дрон, оснащенный интеллектуальной системой наведения и дистанционного подрыва. Об этом сообщил офицера группировки с позывным «Витязь».
«Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», — сообщил офицер РИА Новости.
Ранее в Сумской области фиксировалось применение украинской армией новых видов беспилотников и мин, а также отмечались значительные потери ВСУ в боях за населенные пункты Беловод, Локня и Водолага. Российские войска продолжают наступательные действия в регионе, нарушая логистику противника и занимая новые опорные пункты, а украинская сторона расширяет зоны эвакуации мирного населения.