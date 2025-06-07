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Российская армия продвигается вглубь Сумской области

Армия России за семь дней углубилась на 1,5 км в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подразделения углубились в оборону противника.

Армия России за семь дней углубилась на 1,5 км в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«На некоторых участках в Сумской области мы серьезно продвинулись. Где-то на полтора километра вглубь обороны противника», — передает ТАСС слова Марочко.

Российские войска продолжают наступательные действия на этом направлении с целью создания буферной зоны и предотвращения атак украинских вооруженных сил по территории Курской и Белгородской областей. В Минобороны сообщили об освобождении Кондратовки под Сумами.