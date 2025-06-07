Zeit: Украина лишается выгодных условий для торговли с ЕС на радость Польше

«ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины — к радости таких стран, как Польша. Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объема экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы», — говорится в статье Zeit. В публикации отмечается, что решение ЕС стало серьезным ударом по украинским экспортерам, поскольку около 60% внешних поставок Украины в прошлом году составляла агропродукция, ориентированная на европейский рынок.