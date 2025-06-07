Zeit: Украина лишается выгодных условий для торговли с ЕС на радость Польше

С 2025 года Евросоюз возвращает прежние условия торговли.
Евросоюз отказался продлевать особые торговые условия для украинских товаров, что может привести к тяжелым последствиям для экономики Украины. Об этом 6 июня сообщает немецкое издание Zeit.
«ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины — к радости таких стран, как Польша. Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объема экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы», — говорится в статье Zeit. В публикации отмечается, что решение ЕС стало серьезным ударом по украинским экспортерам, поскольку около 60% внешних поставок Украины в прошлом году составляла агропродукция, ориентированная на европейский рынок.
С 2025 года Евросоюз возвращает прежние условия торговли, предусмотренные соглашением об ассоциации с Украиной, подписанным еще в 2014 году. Теперь украинским компаниям придется уплачивать торговые пошлины при экспорте товаров в ЕС.
В материале подчеркивается, что это происходит на фоне замедления восстановления экономики Украины, роста инфляции до 15% и нехватки налоговых поступлений в бюджет. Издание напоминает, что дефицит государственного бюджета страны сегодня составляет около 20% ВВП и покрывается главным образом за счет финансовой поддержки от Евросоюза и других западных партнеров.
С 6 июня Европейский союз отменяет решение о полной либерализации торговли с Украиной, которое было введено в 2022 году. Согласно новым условиям, с указанной даты вновь вводятся квоты, в рамках которых определенные объемы украинской продукции смогут ввозиться на территорию Евросоюза без пошлин или по сниженным тарифам, напоминает RT. После исчерпания установленных квот к украинским товарам будут применяться стандартные тарифные ставки, предусмотренные действующим законодательством ЕС.