Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Дмитриев также поблагодарил The Washington Post за использование его фотографии и цитат в материале о реакции российских чиновников на разногласия между Трампом и Маском, отметив при этом, что опубликованные данные были слегка искажены. Он подчеркнул, что интерес к публичным заявлениям американских лидеров в России остается высоким, а ряд высказываний вызывает положительный отклик у части российской аудитории.