Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Дмитриев заявил о победе Трампа и Маска над «глубинным государством».
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск сумели победить «глубинное государство» в США. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию американской газеты The Washington Post. По его словам, в РФ восхищаются смелостью Трампа и Маска.
«Пока вы прикрывали угасание [экс-президента США Джо] Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством — и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились», — написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х.
Дмитриев также поблагодарил The Washington Post за использование его фотографии и цитат в материале о реакции российских чиновников на разногласия между Трампом и Маском, отметив при этом, что опубликованные данные были слегка искажены. Он подчеркнул, что интерес к публичным заявлениям американских лидеров в России остается высоким, а ряд высказываний вызывает положительный отклик у части российской аудитории.
Ранее между Маском и Трампом произошел конфликт на фоне критики предпринимателем законопроекта о снижении федеральных расходов, инициированного президентом США. Маск охарактеризовал этот документ как «отвратительную мерзость». В ответ на его высказывание Дональд Трамп выразил недовольство позицией Маска, отметив, что ранее оказал ему значительную поддержку. Дмитриев считает, что Маск уверен в публичном конфликте с президентом США, передает телеканал 360.