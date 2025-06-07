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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUEE), — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения полетов также были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже, в 00:40 в пресс-службе сообщили, что все ограничения сняты.

Помимо этого, в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.