Украинский беспилотник сбили под Смоленском

Пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные силы сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве восьми регионов страны. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московской области, передает телеканал 360.