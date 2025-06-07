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Украинский беспилотник сбили под Смоленском

Вблизи города Смоленска утром 7 июня российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Около Смоленска нейтрализован украинский БПЛА.

Вблизи города Смоленска утром 7 июня российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

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«На текущий момент средствами РЭБ Министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По информации Анохина, на месте падения беспилотника сейчас работают экстренные и оперативные службы. Специалисты оценивают обстановку и обеспечивают безопасность жителей.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные силы сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве восьми регионов страны. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московской области, передает телеканал 360.