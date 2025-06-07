Собянин: Еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Помимо этого, в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.