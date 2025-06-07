Собянин: Еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр Москвы также сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве.
Помимо этого, в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.