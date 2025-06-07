Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву, — написал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы также сообщил о ликвидации БПЛА на подлете к Москве.

Помимо этого, в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.