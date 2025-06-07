На подлете к Москве сбили еще четыре беспилотника

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку воздушных судов.
В начале ночи на подлете к Москве сбили один беспилотник. Работу примерно на 20 минут приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, атаковавших столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.
Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку воздушных судов.
В начале ночи на подлете к Москве сбили один беспилотник. Работу примерно на 20 минут приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.