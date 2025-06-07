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На подлете к Москве сбили еще четыре беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, атаковавших столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку воздушных судов.

В начале ночи на подлете к Москве сбили один беспилотник. Работу примерно на 20 минут приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.