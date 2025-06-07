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В Москве силовики устроили рейд на клуб «Три обезьяны» из-за пропаганды ЛГБТ*

Полиция устроила рейд в клубе «Три обезьяны» в Москве из-за подозрения в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом рассказали очевидцы.

В ночном заведении прошел рейд.

Полиция устроила рейд в клубе «Три обезьяны» в Москве из-за подозрения в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом рассказали очевидцы.

«Всех присутствующих в клубе положили лицом в пол. На место приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в задержании участвовал ОМОН. Правоохранители также проверяли посетителей клуба на наркотики.

*ЛГБТ — международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ.