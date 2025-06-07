Reuters: масштабный сбой в работе интернета произошел в Северной Корее

Крупный интернет-сбой зафиксирован в Северной Корее. Об этом сообщил исследователь в области кибербезопасности Джунаде Али в беседе с Reuters. В числе неработающих ресурсов оказались официальные сайты МИД и Центрального телеграфного агентства КНДР.
«В настоящее время в северокорейском интернете наблюдается серьезный сбой, который затрагивает все маршруты, независимо от того, проходят ли они через Китай или Россию», — передал эксперт.
По его словам, мониторинговые системы не фиксируют никаких признаков работы северокорейской интернет-инфраструктуры. Аналитик высказал предположение, что наиболее вероятной причиной являются технические неполадки внутри страны, а не внешнее хакерское воздействие.
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