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Огнеборцы ликвидировали сложный пожар в Талдыкоргане

В г. Талдыкорган по ул. Актерек, во дворе частного жилого дома произошло загорание хозяйственной постройки и времянки.

Благодаря профессионализму и оперативности спасателей, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сотрудники МЧС отработали в сложных условиях: в густом дыму, при высокой температуре.