Огнеборцы ликвидировали сложный пожар в Талдыкоргане

Благодаря профессионализму и оперативности спасателей, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сотрудники МЧС отработали в сложных условиях: в густом дыму, при высокой температуре.
В г. Талдыкорган по ул. Актерек, во дворе частного жилого дома произошло загорание хозяйственной постройки и времянки.
Благодаря профессионализму и оперативности спасателей, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сотрудники МЧС отработали в сложных условиях: в густом дыму, при высокой температуре.