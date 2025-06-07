Бастрыкин займётся ДТП с автобусом под Хабаровском с 23 пострадавшими

Напомним, 6 июня 2025 года в селе Воронежское-2 опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей на экскурсию, в результате чего пострадали 23 человека, более половины из них — несовершеннолетние. Пятеро детей и два взрослых госпитализированы в краевую больницу имени профессора О. В. Владимирцева, двое детей — в детскую краевую больницу имени А. К. Пиотровича. Остальные получили помощь на месте и вернулись домой. Водитель остался невредим. Все пассажиры были пристёгнуты.