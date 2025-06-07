Бастрыкин займётся ДТП с автобусом под Хабаровском с 23 пострадавшими

Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Напомним, 6 июня 2025 года в селе Воронежское-2 опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей на экскурсию, в результате чего пострадали 23 человека, более половины из них — несовершеннолетние. Пятеро детей и два взрослых госпитализированы в краевую больницу имени профессора О. В. Владимирцева, двое детей — в детскую краевую больницу имени А. К. Пиотровича. Остальные получили помощь на месте и вернулись домой. Водитель остался невредим. Все пассажиры были пристёгнуты.
Против перевозчика возбуждено дело по статье УК РФ об оказании небезопасных услуг. Кроме того, водителю грозит административная ответственность по статье 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты в тахографе. Доклад о ходе расследования уголовного дела Бастрыкин поручил предоставить руководителю Следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому.