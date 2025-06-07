Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин займётся ДТП с автобусом под Хабаровском с 23 пострадавшими

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об автобусной аварии под Хабаровском, где пострадали 23 человека.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Напомним, 6 июня 2025 года в селе Воронежское-2 опрокинулся экскурсионный автобус, перевозивший детей на экскурсию, в результате чего пострадали 23 человека, более половины из них — несовершеннолетние. Пятеро детей и два взрослых госпитализированы в краевую больницу имени профессора О. В. Владимирцева, двое детей — в детскую краевую больницу имени А. К. Пиотровича. Остальные получили помощь на месте и вернулись домой. Водитель остался невредим. Все пассажиры были пристёгнуты.

Против перевозчика возбуждено дело по статье УК РФ об оказании небезопасных услуг. Кроме того, водителю грозит административная ответственность по статье 11.23 КоАП РФ за отсутствие карты в тахографе. Доклад о ходе расследования уголовного дела Бастрыкин поручил предоставить руководителю Следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому.