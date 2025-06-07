В аэропорту Шереметьево сняты ограничения

Ранее сообщалось, что Росавиация в целях обеспечения безопасности полетов ввела временные ограничения в крупнейшем аэропорту Москвы — Шереметьево. Сегодня ночью Росавиация также вводила ограничения на полеты в двух других аэропортах столицы. Это Домодедово и Жуковский. Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях сняли. Накануне также сообщалось, что Росавиация временно закрывала аэропорт Калуги. Его работу возобновили этой ночью.