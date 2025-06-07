Рейд прошел в московском ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны»

Силовики провели рейд в ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны» в западном округе Москвы. Об этом стало известно в субботу, 7 июня.
Рейд мог быть связан с борьбой с ЛГБТ*-пропагандой или с распространением наркотических веществ. Очевидцы сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что посетителей клуба клали лицом в пол и проверяли на запрещенные вещества.
В результате рейда есть пострадавшие, получившие порезы от разбитых стекол. На месте работали бригада скорой помощи и несколько машин полиции.
24 мая правоохранители вместе с членами общественного движения «Русская община» в городе Каменск-Уральский Свердловской области провели рейд на вечеринку в стиле 1990-х годов, на которой выступали травести*-артисты. Мероприятие в ЛГБТ*-тематике проходило в арендованном коттедже на Полевой улице. Силовики задержали 26 человек, сняли у них отпечатки пальцев и осмотрели оборудование, после чего всех отпустили.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.