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Рейд прошел в московском ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны»

Силовики провели рейд в ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны» в западном округе Москвы. Об этом стало известно в субботу, 7 июня.

Силовики провели рейд в ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны» в западном округе Москвы. Об этом стало известно в субботу, 7 июня.

Рейд мог быть связан с борьбой с ЛГБТ*-пропагандой или с распространением наркотических веществ. Очевидцы сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что посетителей клуба клали лицом в пол и проверяли на запрещенные вещества.

В результате рейда есть пострадавшие, получившие порезы от разбитых стекол. На месте работали бригада скорой помощи и несколько машин полиции.

24 мая правоохранители вместе с членами общественного движения «Русская община» в городе Каменск-Уральский Свердловской области провели рейд на вечеринку в стиле 1990-х годов, на которой выступали травести*-артисты. Мероприятие в ЛГБТ*-тематике проходило в арендованном коттедже на Полевой улице. Силовики задержали 26 человек, сняли у них отпечатки пальцев и осмотрели оборудование, после чего всех отпустили.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.