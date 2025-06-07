Рейд прошел в московском ЛГБТ*-клубе «Три обезьяны»

24 мая правоохранители вместе с членами общественного движения «Русская община» в городе Каменск-Уральский Свердловской области провели рейд на вечеринку в стиле 1990-х годов, на которой выступали травести*-артисты. Мероприятие в ЛГБТ*-тематике проходило в арендованном коттедже на Полевой улице. Силовики задержали 26 человек, сняли у них отпечатки пальцев и осмотрели оборудование, после чего всех отпустили.