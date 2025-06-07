Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что СВО на территории Украины может продлиться до 12 лет. Он подчеркнул, что Киев в ходе текущих переговоров преследует исключительно собственные цели, рассчитывая впоследствии возобновить вооруженное противостояние. Прилепин добавил, что для укрепления безопасности России и снижения риска со стороны Украины российским военным, вероятно, потребуется установить контроль над дополнительными территориями.