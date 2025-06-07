После окончания СВО приоритетом станет усиление патриотизма, считает Баксиков.
Герой России, участник программы «Время героев» Расим Баксиков поделился своим видением будущего страны после завершения спецоперации. Он отметил, что считает приоритетом поддержку ветеранов, решение жилищных вопросов и усиление патриотического воспитания молодежи.
«Нужно обеспечить ветеранов, обеспечить людей жильем, позаботиться о патриотическом воспитании подрастающего поколения, граждан в целом. Чтобы не было такого как с началом СВО, когда тысячи людей сбежали за границу», — заявил Баксиков в разговоре с «КП-Петербург».
Герой РФ также подчеркнул, что, несмотря на сложности последних лет, наблюдает позитивные изменения в экономике страны. Баксиков отметил, что Россия постепенно развивается и создает условия для достойной жизни каждого, кто готов трудиться. В качестве примера он привел собственный жизненный опыт, сравнив трудности 1990-х годов с нынешними возможностями для работающих граждан.
Кроме того, военный заявил, что СВО должна завершиться демилитаризацией и денацификацией Украины. Под этим он подразумевает полное разоружение украинской армии и смену действующего правительства. В особенности, это касается их нынешнего главы государства Владимира Зеленского, которого Баксиков считает недостойным занимать пост президента.
Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что СВО на территории Украины может продлиться до 12 лет. Он подчеркнул, что Киев в ходе текущих переговоров преследует исключительно собственные цели, рассчитывая впоследствии возобновить вооруженное противостояние. Прилепин добавил, что для укрепления безопасности России и снижения риска со стороны Украины российским военным, вероятно, потребуется установить контроль над дополнительными территориями.