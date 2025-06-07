Белый дом назвал неожиданного кандидата Такера Карлсона на покупку TikTok

Сам Карлсон, по информации издания, ранее заявил, что не знаком с подобными предложениями. Он отметил, что узнал о возможной сделке только из публикаций в СМИ и подчеркнул, что на его взгляд переговоры по TikTok приостановлены из-за торговых разногласий между США и Китаем.