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Белый дом назвал неожиданного кандидата Такера Карлсона на покупку TikTok

Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона как одного из возможных инвесторов для приобретения доли в социальной сети TikTok. Об этом сообщает одна из международных газет со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров.

Белый дом рассматривает Такера Карлсона в качестве инвестора в TikTok.

Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона как одного из возможных инвесторов для приобретения доли в социальной сети TikTok. Об этом сообщает одна из международных газет со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров.

«Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году… За него ратовал [вице президент США] Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok», — пишет Financial Times.

Сам Карлсон, по информации издания, ранее заявил, что не знаком с подобными предложениями. Он отметил, что узнал о возможной сделке только из публикаций в СМИ и подчеркнул, что на его взгляд переговоры по TikTok приостановлены из-за торговых разногласий между США и Китаем.

В апреле 2025 года журналист Fox News Чарльз Гаспарино сообщил, что США отказались от идеи приобретения американского сегмента социальной сети TikTok. Причиной такого решения стало ухудшение двусторонних отношений с Китаем, пишет RT. По словам Гаспарино, представители администрации Белого дома дали понять, что вопрос о покупке TikTok на территории Штатов в ближайшей перспективе больше не рассматривается.