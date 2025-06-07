Раненые мирные, разбитые окна и риск нападения на АЭС: карта атак БПЛА 7 июня

Накануне и ночью БПЛА ВСУ атаковали 9 территорий РФ.
В ночь на 7 июня украинские беспилотники атаковали до шести российских регионов. В Белгородской области от ударов украинских БПЛА пострадали местные жители, атакам подверглась и курская атомная электростанция (АЭС), передает Mash. Кроме того, дроны были сбиты на подлете к Москве. В нескольких аэропортах страны был введен план «Ковер». Также сообщается о прилетах в Тульскую и Смоленскую области. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область: ранены местные жители.
Из-за удара дрона ВСУ пострадали двое мирных жителейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Вблизи села Устинка в Белгородском районе беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. В результате инцидента ранения получили двое гражданских лиц, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«У одного мужчины рваная рана левой руки, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу», — сообщил в своем telegram-канале Гладков. Он отметил, что пострадавших переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения. Автомобиль, на котором передвигались мужчины, сгорел.
Кроме того, отмечает Гладков, в результате падения обломков в поселке Комсомольский была повреждена крыша гаража. На территории поселка Октябрьский Белгородского района беспилотный летательный аппарат взорвался во дворе частного дома, что привело к повреждению забора и легкового автомобиля. Еще один дрон детонировал в воздухе: в результате взрыва пострадали окна жилого дома, три автомобиля, а также линия электропередачи.
Из-за атак украинских БПЛА множественные повреждения получили частные дома и техникаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В селе Стрелецкое в результате атаки еще одного БПЛА ВСУ повреждены крыша и окна частного жилого дома. В населенном пункте Лозовое в результате удара дрона пострадали навес и трактор. В селе Бессоновка взрыв дрона привел к выбитым окнам, а также повреждению фасада и забора частного дома.
В результате атаки украинского беспилотника на село Мокрая Орловка, расположенное в Грайворонском округе, была повреждена линия электропередачи. В связи с этим жители двух улиц временно лишены электроснабжения. Ударам также подверглись села Верхние Лубянки, Волчья Александровка, Стригуны, Новая Таволжанка, Вознесеновка, Пристень, хутор Ржавец и город Валуйки.
Курская область: атака на АЭС.
В городе Щигров из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая траваФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В районе Курской АЭС в городе Курчатов был сбит украинский дрон. Его фрагменты упали на парковочную площадку возле объекта АЭС-2, находящегося в непосредственной близости от станции, пишет telegram-канал Mash. Официально власти региона пока не подтверждали факт нападения на Курскую АЭС.
Кроме того, из-за ударов БПЛА ВСУ пострадало предприятие в Курском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Александра Хинштейна.
«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО “Грибная радуга”», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Помимо этого, недалеко от города Щигров из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Хинштейн отметил, что возгорание удалось оперативно потушить. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Москва и Московская область: без последствий.
Ночью российскими силами ПВО был уничтожен один дрон ВСУ, атаковавший Московскую область. Рано утром было обнаружено и ликвидировано еще четыре БПЛА, которые нацелились на Москву. Данных о пострадавших не поступало. На месте падения фрагментов беспилотника сейчас работают оперативные службы. Об этом в telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Аэропорты России: введен план «Ковер».
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в нескольких аэропортах страны был введен план «Ковер». Сообщения о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов появились в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Калуга (Грабцево). Ближе к утру ограничения были сняты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Рязанская область: обломки БПЛА упали на крышу дома.
Над территорией региона ночью было уничтожено несколько украинских беспилотников. Фрагменты одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома. Повреждений и разрушений нет, написал в telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
Смоленская область: сообщений о последствиях нет.
Ночью средствами ПВО в небе над регионом был ликвидирован один БПЛА ВСУ. Информации о пострадавших, а также о разрушениях, не поступало. На месте падения осколков беспилотника сейчас работают оперативные службы. Об этом рассказал глава Смоленской области Василий Анохин в telegram-канале.
Тульская область: опасность атаки БПЛА.
Накануне в регионе было уничтожено несколько украинских дронов. В области до сих пор сохраняется режим атаки беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Сколько дронов атаковали регионы РФ накануне.
В период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня над регионами России было обнаружено и ликвидировано 82 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно данным, предоставленным ведомством, беспилотники были уничтожены в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также в районе Московской области.