Раненые мирные, разбитые окна и риск нападения на АЭС: карта атак БПЛА 7 июня

В ночь на 7 июня украинские беспилотники атаковали до шести российских регионов. В Белгородской области от ударов украинских БПЛА пострадали местные жители, атакам подверглась и курская атомная электростанция (АЭС), передает Mash. Кроме того, дроны были сбиты на подлете к Москве. В нескольких аэропортах страны был введен план «Ковер». Также сообщается о прилетах в Тульскую и Смоленскую области. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.