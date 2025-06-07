На трассе в Приамурье в самосвале полыхали железнодорожные шпалы

В Амурской области на федеральной трассе «Амур» произошло возгорание самосвала Shacman, который перевозил железнодорожные шпалы. Об этом сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности Приамурья.
Там уточнили, что инцидент произошел 6 июня на 1203-м километре автотрассы близ поселка Сиваки Магдагачинского района.
«В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении центра.
На время тушения огня в районе происшествия вводилось реверсивное движение транспорта. Пострадавший груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, после чего он продолжил движение в пункт назначения.
Пострадавших результате пожара нет.
Читайте также: В Турции тысячи верующих пострадали в первый день Курбан-байрама.