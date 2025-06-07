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На трассе в Приамурье в самосвале полыхали железнодорожные шпалы

В Амурской области на федеральной трассе «Амур» произошло возгорание самосвала Shacman, который перевозил железнодорожные шпалы.

В Амурской области на федеральной трассе «Амур» произошло возгорание самосвала Shacman, который перевозил железнодорожные шпалы. Об этом сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности Приамурья.

Там уточнили, что инцидент произошел 6 июня на 1203-м километре автотрассы близ поселка Сиваки Магдагачинского района.

«В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении центра.

На время тушения огня в районе происшествия вводилось реверсивное движение транспорта. Пострадавший груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, после чего он продолжил движение в пункт назначения.

Пострадавших результате пожара нет.

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