Студент из Москвы признался в поджоге на ж/д по заданию украинских кураторов

Гереев признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело было возбуждено 26 января 2025 года по факту поджога релейного шкафа на Рязанском направлении Московской железной дороги. Студент был задержан 30 января и обвинен в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.