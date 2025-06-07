Студент из Москвы признался в поджоге на ж/д по заданию украинских кураторов

Студент московского колледжа Курбан Гереев дал признательные показания по уголовному делу о поджоге оборудования на железной дороге по заданию украинских кураторов. Об этом стало известно в субботу, 7 июня.
Гереев признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело было возбуждено 26 января 2025 года по факту поджога релейного шкафа на Рязанском направлении Московской железной дороги. Студент был задержан 30 января и обвинен в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, Герееву, имеющему полное среднее образование, удалось выйти на связь с неустановленными лицами с Украины через интернет-мессенджеры. Злоумышленники убедили его совершить поджог, причинив материальный ущерб РЖД и создав угрозу безопасности пассажиров.
В настоящее время следствие находится на завершающем этапе, ожидаются результаты психолого-психиатрической экспертизы. Несмотря на признательные показания, смягчение меры пресечения не планируется. Герееву грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
14 апреля стало известно, что суд в Москве отправил под стражу студента Политехнического колледжа № 8 Гереева, обвиняемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге.