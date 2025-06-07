Несколько десятков граждан Абхазии погибли на СВО

«В зоне специальной военной операции сражаются добровольцы из Абхазии. К сожалению, мы уже потеряли более 70 наших ребят», — заявил Барциц в беседе с ТАСС. По словам главы абхазского МИД, в условиях, когда Россия противостоит глобальным угрозам, Абхазия оказывает ей реальную поддержку, подтверждая свою солидарность не только словами, но и конкретными действиями.