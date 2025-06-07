Более 70 граждан Абхазии погибли в ходе специальной военной операции.
Более 70 граждан Абхазии погибли в ходе спецоперации на Украине, сражаясь на стороне России. Об этом сообщил новый министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
«В зоне специальной военной операции сражаются добровольцы из Абхазии. К сожалению, мы уже потеряли более 70 наших ребят», — заявил Барциц в беседе с ТАСС. По словам главы абхазского МИД, в условиях, когда Россия противостоит глобальным угрозам, Абхазия оказывает ей реальную поддержку, подтверждая свою солидарность не только словами, но и конкретными действиями.
Министр также отметил, что в зоне боевых действий работают волонтеры, медики и журналисты из Абхазии, которые оказывают помощь и спасают раненых. Сам Барциц рассказал, что лично посещал зону СВО с гуманитарной миссией.
Олег Мсасович Барциц в апреле 2025 года утвержден в должности министра иностранных дел Республики Абхазия, пишет RT. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Бадра Гунба, о чем проинформировала пресс-служба главы государства.