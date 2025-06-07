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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали свыше 14 тыс. человек

Люди получили травмы во время ритуального забоя жертвенных животных.

Источник: Аргументы и факты

За первый день Курбан-байрама в Турции медицинскую помощь получили более 14 тысяч человек, пострадавших при закалывании жертвенных животных.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу через платформу X*.

Он уточнил, что среди обратившихся в больницы — 1049 человек в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье. Министр также подчеркнул важность проведения забоя животных специалистами, чтобы избежать подобных травм.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам и отметил их плодотворную деятельность.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.