В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали свыше 14 тыс. человек

За первый день Курбан-байрама в Турции медицинскую помощь получили более 14 тысяч человек, пострадавших при закалывании жертвенных животных.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу через платформу X*.
Он уточнил, что среди обратившихся в больницы — 1049 человек в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье. Министр также подчеркнул важность проведения забоя животных специалистами, чтобы избежать подобных травм.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам и отметил их плодотворную деятельность.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.