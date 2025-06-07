Следствие по делу главы Военторга продлено на месяц

10 мая агентство также сообщало, что Арбитражный суд Москвы получил от Министерства обороны России ряд исков к АО «Военторг» на общую сумму почти 4 млн рублей. Глава «Военторга» Владимир Павлов при этом обвиняется в хищении 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии.