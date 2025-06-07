В Омске в башне-тереме застрял 13-летний подросток

Как рассказали «КП Омск» местные жители, принадлежность этой игровой конструкции доподлинно неизвестна. Теремок появился на этой территории более пяти лет назад, тогда же рядом с ним располагались деревянные летние веранды ресторана «Велес», однако последние уже давно не работают.