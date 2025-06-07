В Омске в башне-тереме застрял 13-летний подросток

В телеграм-канале БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области» сообщили об инциденте, произошедшем 5 июня на игровой площадке, расположенной вблизи центра отдыха «Велес» в небольшом сквере около остановки ПО «Иртыш». В деревянной башне-теремке там застрял 13-летний ребенок.
Как рассказали в ведомстве, самостоятельно выбраться из замкнутого пространства подросток не смог, и его пришлось эвакуировать спасателям. О состоянии мальчика, причинах ЧП и владельце теремка ничего не сообщается.
Как рассказали «КП Омск» местные жители, принадлежность этой игровой конструкции доподлинно неизвестна. Теремок появился на этой территории более пяти лет назад, тогда же рядом с ним располагались деревянные летние веранды ресторана «Велес», однако последние уже давно не работают.
Несколько лет назад в этом же сквере была оборудована детская площадка, но деревянная башня-терем, в которой застрял подросток, к ней не относится.