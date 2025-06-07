В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Моди открыл самый высокий железнодорожный мост мира.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл самый высокий железнодорожный мост в мире, расположенный в Джамму и Кашмире. Новый мост через реку Чинаб впервые обеспечил железнодорожное сообщение региона с остальной частью страны.
«Чинабский железнодорожный мост — это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром», — подчеркнул Моди. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X. По словам Моди, реализация этого инфраструктурного проекта укрепляет единство Индии и способствует развитию туризма и транспортной системы.
Инженерное сооружение возвышается на 359 метров над руслом реки Чинаб и 322 метра над ее средним уровнем, что превышает показатели всех аналогичных мостов в мире. Длина объекта составляет 1,3 километра, центральный пролет — 467 метров. Для монтажа использовался уникальный кабельный кран, признанный самым длинным в мире. Конструкция рассчитана на высокую сейсмостойкость и способна выдерживать порывы ветра до 74 метров в секунду. Сроки завершения строительства были скорректированы из-за пандемии COVID-19 и других обстоятельств.
Ранее телеканал India Today сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, возможно, впервые за последние шесть лет не посетит саммит «Группы семи» (G7), который запланирован на 15−17 июня 2025 года и пройдет в курортном регионе Кананаскис в Канаде. Причиной отсутствия Моди стал конфликт с Оттавой. Главным фактором, влияющим на ухудшение двусторонних отношений, остается дипломатический кризис, который начался в сентябре 2023 года.