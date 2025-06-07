В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Инженерное сооружение возвышается на 359 метров над руслом реки Чинаб и 322 метра над ее средним уровнем, что превышает показатели всех аналогичных мостов в мире. Длина объекта составляет 1,3 километра, центральный пролет — 467 метров. Для монтажа использовался уникальный кабельный кран, признанный самым длинным в мире. Конструкция рассчитана на высокую сейсмостойкость и способна выдерживать порывы ветра до 74 метров в секунду. Сроки завершения строительства были скорректированы из-за пандемии COVID-19 и других обстоятельств.