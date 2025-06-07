В Ташкенте пьяный водитель сбил пешехода и устроил скандал

Вместо того чтобы сразу признать свою вину и оказать помощь пострадавшему, мужчина начал устраивать сцену и отказываться от ответственности. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».
Как сообщают очевидцы, после наезда водитель вел себя крайне неадекватно — громко кричал, сопротивлялся сотрудникам ГАИ и отказывался проходить медицинское освидетельствование.
«Я не пил! Я не пьян! Я никого не сбивал!» — выкрикивал он на глазах у очевидцев и правоохранителей.
Позже он попытался оправдаться, заявив, что пешеход якобы сам выскочил на дорогу.
«Я ехал по своей полосе, он сам выскочил перед машиной, я хотел притормозить, но не успел», — утверждал водитель.
Однако проведённое медицинское освидетельствование не оставило сомнений — мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший пешеход был срочно доставлен в больницу. По последним данным, его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь.
По факту происшествия начато расследование. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.