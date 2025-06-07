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В Ташкенте пьяный водитель сбил пешехода и устроил скандал

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июня). Очередное вопиющее ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в Сергелийском районе Ташкента. На улице Кипчак водитель автомобиля Spark сбил пешехода, который переходил дорогу.

Источник: Аргументы и факты

Вместо того чтобы сразу признать свою вину и оказать помощь пострадавшему, мужчина начал устраивать сцену и отказываться от ответственности. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».

Как сообщают очевидцы, после наезда водитель вел себя крайне неадекватно — громко кричал, сопротивлялся сотрудникам ГАИ и отказывался проходить медицинское освидетельствование.

«Я не пил! Я не пьян! Я никого не сбивал!» — выкрикивал он на глазах у очевидцев и правоохранителей.

Позже он попытался оправдаться, заявив, что пешеход якобы сам выскочил на дорогу.

«Я ехал по своей полосе, он сам выскочил перед машиной, я хотел притормозить, но не успел», — утверждал водитель.

Однако проведённое медицинское освидетельствование не оставило сомнений — мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший пешеход был срочно доставлен в больницу. По последним данным, его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия начато расследование. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.