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Землетрясение произошло в 279 км от Алматы

Сегодня в 08:33 по времени Астаны зарегистрированы толчки на территории Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: Reuters

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 7 июня 2025 г. в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: г. Алматы 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее сообщалось, что Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска.