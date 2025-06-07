Восемь крупных пожаров на площади 336 тыс. га локализовали в Забайкалье

«По данным региональной диспетчерской службы на 8:00 утра 7 июня (14:00 мск), лесные пожарные локализовали восемь крупных пожаров в Борзинском, Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах на площади более 336 тыс. га и один на площади 17 га», — написано в сообщении в Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, при тушении пожаров было задействовано более 1,3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.
6 июня сообщалось, что в Забайкальском крае удалось локализовать девять пожаров площадью 190 тыс. га в Читинском, Хилокском, Кыринском, Тунгокоченском округах, а также в Сретенском районе.