Восемь крупных пожаров на площади 336 тыс. га локализовали в Забайкалье

«По данным региональной диспетчерской службы на 8:00 утра 7 июня (14:00 мск), лесные пожарные локализовали восемь крупных пожаров в Борзинском, Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах на площади более 336 тыс. га и один на площади 17 га», — написано в сообщении в Telegram-канале.