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Восемь крупных пожаров на площади 336 тыс. га локализовали в Забайкалье

В Забайкальском крае локализовали восемь крупных пожаров общей площадью более 336 тыс. га. Об этом 7 июня сообщило региональное министерство природных ресурсов.

Источник: МЧС РФ

«По данным региональной диспетчерской службы на 8:00 утра 7 июня (14:00 мск), лесные пожарные локализовали восемь крупных пожаров в Борзинском, Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах на площади более 336 тыс. га и один на площади 17 га», — написано в сообщении в Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, при тушении пожаров было задействовано более 1,3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.

6 июня сообщалось, что в Забайкальском крае удалось локализовать девять пожаров площадью 190 тыс. га в Читинском, Хилокском, Кыринском, Тунгокоченском округах, а также в Сретенском районе.