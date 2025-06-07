Хабаровчанин попался на новую уловку мошенников

Как сообщили в прокуратуре региона, 29-летний горожанин получил сообщение в мессенджере от старого приятеля, которого давно не видел. Товарищ попросил занять ему денег. Мужчина отказался, заподозрив, что его пытаются обмануть. Но приятель объяснил, что ему надо выкинуть товар на маркетплейсе. Обратился к нему, потому что остальные все либо без денег, либо не отвечают. Попросил заплатить за его заказ, пообещав прислать сумму вечером. Мужчина согласился, получил от собеседника QR-код. Перешел по нему, чтобы совершить покупку, но вместо этого с карты сняли все деньги — 105 тысяч рублей.