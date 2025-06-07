Хабаровчанин попался на новую уловку мошенников

Молодой хабаровчанин стал жертвой квишинга — нового способа обмана граждан при помощи QR-кодов.
Как сообщили в прокуратуре региона, 29-летний горожанин получил сообщение в мессенджере от старого приятеля, которого давно не видел. Товарищ попросил занять ему денег. Мужчина отказался, заподозрив, что его пытаются обмануть. Но приятель объяснил, что ему надо выкинуть товар на маркетплейсе. Обратился к нему, потому что остальные все либо без денег, либо не отвечают. Попросил заплатить за его заказ, пообещав прислать сумму вечером. Мужчина согласился, получил от собеседника QR-код. Перешел по нему, чтобы совершить покупку, но вместо этого с карты сняли все деньги — 105 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
В Хабаровском крае с начала года жертвами мошенников стали 1 345 граждан. Они отдали злоумышленникам почти 520 миллионов рублей.