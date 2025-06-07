В Хабаровске вор обносил магазины и продавал добычу рядом с ними

Преступления произошли в конце мая 2025 года. В салоне оптики на улице Суворова мужчина, притворившись покупателем, украл солнцезащитные очки стоимостью семь тысяч рублей. Через несколько сотен метров он продал их незнакомцу у торгового центра за две тысячи рублей. На следующий день на той же улице он похитил из продуктового магазина бутылки алкоголя на пять тысяч рублей и устроил с ними застолье с друзьями.