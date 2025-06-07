В Хабаровске вор обносил магазины и продавал добычу рядом с ними

В Хабаровске задержали 28-летнего жителя Индустриального района, подозреваемого в нескольких кражах из торговых точек — он обносил различные магазины и сразу же сбывал украденное. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Преступления произошли в конце мая 2025 года. В салоне оптики на улице Суворова мужчина, притворившись покупателем, украл солнцезащитные очки стоимостью семь тысяч рублей. Через несколько сотен метров он продал их незнакомцу у торгового центра за две тысячи рублей. На следующий день на той же улице он похитил из продуктового магазина бутылки алкоголя на пять тысяч рублей и устроил с ними застолье с друзьями.
Ещё один случай связан с кражей бензопилы стоимостью шесть тысяч рублей из строительного магазина. Подозреваемый реализовал инструмент за две тысячи рублей недалеко от рынка.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления и отбывал наказание в колонии. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Суд избрал серийному грабителю меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.