Российские ПВО уничтожили 36 украинских дронов за ночь

Силы противовоздушной обороны страны в ночь сбили 36 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Минобороны РФ.
— В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
До этого с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией восьми областей России и Московского региона.
Прошлой ночью системы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.