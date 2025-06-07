Минобороны перечислило регионы, над которыми пролетели беспилотники

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили один дрон ВСУ в направлении Московской области. Позднее, в утренние часы, были обнаружены и нейтрализованы еще четыре беспилотника. Информации о пострадавших не поступало.