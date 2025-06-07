Минобороны перечислило регионы, над которыми пролетели беспилотники

Дроны ВСУ попытались атаковать Россию.
В ночь на 7 июня над территорией России было ликвидировано 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В частности, дроны уничтожены над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями, а также в Московском регионе.
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«…перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…» — написали в telegram-канале Минобороны России. В ведомстве отметили, что все обнаруженные цели были своевременно нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночное время средства ПВО перехватили и уничтожили один дрон ВСУ в направлении Московской области. Позднее, в утренние часы, были обнаружены и нейтрализованы еще четыре беспилотника. Информации о пострадавших не поступало.