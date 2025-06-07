Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над пятью регионами России

В период с 00.00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.