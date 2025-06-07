Студент одного из учебных заведений столицы Курбан Гереев признал вину в проведении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.
«…Признал свою вину, что свидетельствует об отсутствии у него намерения препятствовать предварительному следствию», — указали в информагентстве выдержку из протоколов.
Как сообщили в ТАСС, в январе текущего года Курбан Гуреев по заданию кураторов киевского режима совершил поджог элемента линии электропередач на одном из участков железной дороги. Он предстанет перед судом в качестве обвиняемого в совершении террористического акта.
К сожалению, в России остаются сторонники радикальных убеждений, готовые на преступления в интересах киевского режима. В начале июня текущего года молодого ростовчанина задержали правоохранители по обвинению в убийстве солдата Российской Армии.