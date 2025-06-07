Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совершивший поджог по приказу киевских кураторов студент перестал отрицать вину

Студент одного из учебных заведений столицы Курбан Гереев признал вину в проведении диверсии на железной дороге.

Студент одного из учебных заведений столицы Курбан Гереев признал вину в проведении диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

«…Признал свою вину, что свидетельствует об отсутствии у него намерения препятствовать предварительному следствию», — указали в информагентстве выдержку из протоколов.

Как сообщили в ТАСС, в январе текущего года Курбан Гуреев по заданию кураторов киевского режима совершил поджог элемента линии электропередач на одном из участков железной дороги. Он предстанет перед судом в качестве обвиняемого в совершении террористического акта.

К сожалению, в России остаются сторонники радикальных убеждений, готовые на преступления в интересах киевского режима. В начале июня текущего года молодого ростовчанина задержали правоохранители по обвинению в убийстве солдата Российской Армии.