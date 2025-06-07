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5 пассажиров автобуса пострадали после опрокидывания в Самарской области 6 июня

Это случилось в пятницу на участке федеральной дороги Р-229. Потребовалась госпитализация. Проезжую часть не перекрывали.

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Это случилось в пятницу на участке федеральной дороги Р-229. Потребовалась госпитализация. Проезжую часть не перекрывали.

В региональном главке объяснили: на 80-м километре трассы 56-летний водитель пассажирского автобуса врезался в отбойник. Далее слетел в кювет и опрокинулся. Медпомощь потребовалась пяти людям. Всех отвезли в больницу.

Правоохранители выясняют детали произошедшего. В тот же день в регионе в ДТП с двумя иномарками пострадали двое детей.

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