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В детском лагере в Омской области отравились 11 детей

11 детей получили отравление в детском лагере «Орлёнок» в Омской области, сообщает RT.

11 детей получили отравление в детском лагере «Орлёнок» в Омской области, сообщает RT.

Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщили в СК, вечером 5 июня школьникам стало плохо, на следующий день их госпитализировали с одинаковыми симптомами. Сейчас их состояние удовлетворительное.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми, у транспортного средства произошел отказ тормозной системы. Обошлось без погибших, дети получили ушибы и были госпитализированы. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса.