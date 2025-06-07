В детском лагере в Омской области отравились 11 детей

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми, у транспортного средства произошел отказ тормозной системы. Обошлось без погибших, дети получили ушибы и были госпитализированы. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса.