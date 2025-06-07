В детском лагере в Омской области отравились 11 детей

11 детей получили отравление в детском лагере «Орлёнок» в Омской области, сообщает RT.
Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщили в СК, вечером 5 июня школьникам стало плохо, на следующий день их госпитализировали с одинаковыми симптомами. Сейчас их состояние удовлетворительное.
По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.
Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми, у транспортного средства произошел отказ тормозной системы. Обошлось без погибших, дети получили ушибы и были госпитализированы. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса.