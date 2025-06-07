Маск оставил Трампу послание

Маск после конфликта с Трампом пожелал ему всего хорошего.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего в ответ сообщение главы Штатов, которое тот адресовал ему накануне во время общения с прессой. Заявление Маск оставил на своей странице в одной из соцсетей.
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«Аналогично», — написал Маск в соцсети X, комментируя заявление Трампа. Ранее президент США, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что не испытывает негатива к предпринимателю после недавнего конфликта и желает ему всего хорошего.
Обмен резкими заявлениями между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел 5 июня в социальных сетях. Маск выразил мнение, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал инициативу об импичменте президента, подверг критике предложенный администрацией законопроект о сокращении государственных расходов, а также упрекнул введение импортных пошлин, реализованных Трампом. Кроме того, предприниматель спрогнозировал наступление рецессии в экономике США во втором полугодии 2025 года.
В ответ Трамп обвинил Илона Маска в недобросовестном исполнении обязанностей на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства США и заявил, что тот «лишился рассудка». Президент также пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и прекратить предоставление всех государственных субсидий.