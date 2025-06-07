Маск оставил Трампу послание

Обмен резкими заявлениями между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел 5 июня в социальных сетях. Маск выразил мнение, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал инициативу об импичменте президента, подверг критике предложенный администрацией законопроект о сокращении государственных расходов, а также упрекнул введение импортных пошлин, реализованных Трампом. Кроме того, предприниматель спрогнозировал наступление рецессии в экономике США во втором полугодии 2025 года.