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В российском лагере из-за отравления госпитализировали 11 детей

В Омской области госпитализировали 11 детей из-за сильного отравления в лагере «Орленок», сообщает Telegram-канал Shot.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, несколько детей возрастом от 7 до 14 лет почувствовали недомогание вечером 5 июня. На следующий день, 6 июня, их госпитализировали с одинаковыми симптомами в инфекционную больницу.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее российские шестиклассники, отдыхавшие в детском лагере в Тюмени, захотели сбежать домой и приняли таблетки. Уточняется, что мальчик и девочка хотели избавить себя от утренней зарядки и еды в столовой лагеря «Олимпийская ребячка».