В российском лагере из-за отравления госпитализировали 11 детей

По его данным, несколько детей возрастом от 7 до 14 лет почувствовали недомогание вечером 5 июня. На следующий день, 6 июня, их госпитализировали с одинаковыми симптомами в инфекционную больницу.
Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ранее российские шестиклассники, отдыхавшие в детском лагере в Тюмени, захотели сбежать домой и приняли таблетки. Уточняется, что мальчик и девочка хотели избавить себя от утренней зарядки и еды в столовой лагеря «Олимпийская ребячка».