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В Перми водитель автомобиля сбил трехлетнего ребенка

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

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Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 июня в Перми на улице Соликамской, неподалеку от автомойки, водитель автомобиля сбил трехлетнего ребенка. Как сообщили в краевой полиции, ДТП произошло возле дома № 40.

— В 22:40 37-летний водитель автомобиля «Хавал Джулиан» допустил наезд на 3-летнего ребенка, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом в неустановленном для перехода месте, — рассказали в ведомстве.

Мальчик получил травмы, его отправили в больницу. По данным полицейских, возле дороги он был вместе с родственниками. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.