В Перми водитель автомобиля сбил трехлетнего ребенка

— В 22:40 37-летний водитель автомобиля «Хавал Джулиан» допустил наезд на 3-летнего ребенка, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом в неустановленном для перехода месте, — рассказали в ведомстве.